Ющенко утвердил состав рабочей группы по развитию Севастополя

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением №20/2009-рп утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений, касающихся разработки дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития Севастополя.

Текст соответствующего распоряжения размещен на официальном сайте главы государства.

В состав рабочей группы вошли, в частности, председатель Севастопольской городской государственной администрации, сопредседатель рабочей группы Сергей КУНИЦЫН; первый вице-премьер-министр Украины, сопредседатель рабочей группы Александр ТУРЧИНОВ; заместитель министра топлива и энергетики Украины Бурзу Хангулу оглы АЛИЕВ; депутат Севастопольского городского совета Владимир АРАБАДЖИ; первый заместитель министра образования и науки Украины Александр ГРЕБЕЛЬНИК; заместитель министра охраны окружающей природной среды Украины Дмитрий ГУРСКИЙ; заместитель министра аграрной политики Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ; первый заместитель министра регионального развития и строительства Алексей ИЩЕНКО; председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ, другие должностные лица и народные депутаты.