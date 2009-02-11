В подвалах севастопольских многоэтажек нашли газовые баллоны

В Севастополе в подвальных и цокольных этажах ряда многоквартирных домов бойцы МЧС нашли и изъяли газобаллонные установки.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, в частности, по телефонному сообщению жителей в подвальном помещении одного из 12-этажных многоквартирных домов Ленинского района города было выявлено несколько баллонов, содержащих пропан-бутан, кислород и ацетилен. Это запрещено законодательством, в частности, законом Украины «О пожарной безопасности». Инспекцией государственного пожарного надзора Ленинского района составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица предприятия, допустившего хранение баллонов с газами и окислителями в подвале жилого дома, при проведении ремонтных работ сетей водоснабжения дома. Для изъятия газовых баллонов, кроме специалистов МЧС, были привлечены сотрудники Ленинского РО УМВД и аварийно-диспетчерской службы ОАО «Севастопольгаз».

Сообщается также об аналогичном случае в городе Инкерман, который входит в состав Балаклавского района Севастополя.

Кроме того, в Балаклавском районе при проведении рейдовых проверок подвалов в многоквартирном доме был обнаружен газовый баллон. Его извлекли из помещения и доставили в соответствующее для хранения место. За нарушение законодательства собственник баллона привлечен к админответственности в соответствии со ст. 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе.

По информации заместителя начальника Главного управления МЧС Украины в Севастополе Виктора СТРЕЛКОВА, в основном хранение газобаллонных установок в подвальных и цокольных этажах многоквартирных домов допускают подрядные организации, выполняющие работы по ремонту внутренних домовых сетей. «Именно коммунальщики чаще всего заносят в подвалы газовое оборудование, чтобы устранить, например, аварию и заварить трубы. А затем, чтобы не носить баллоны с собой, оставляют их в домах», - сказал он и добавил, что инспекторами МЧС уже привлечены к ответственности как руководители таких предприятий, так и другие сотрудники.

По информации пресс-службы, подобные нарушения выявлены во всех четырех районах Севастополя. В большинстве случаев адресная информация о хранении баллонов в подвалах поступает от житетелей.