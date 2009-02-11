В Севастополе проходит коллегия Минобороны России

В Севастополе проходит выездная коллегия Министерства обороны России, где обсуждается вопрос о передаче Украине объектов Черноморского флота РФ в связи с кризисом.

Как пишет газета «Новая», речь идет о судоремонтном заводе, спортивном клубе ЧФ и новом недостроенном жилье для моряков.

При этом издание отмечает, что в Управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ очень удивились, что журналисты знают о совещании в Севастополе, но информацию комментировать отказались. Однако капитан I ранга Андрей КРЫЛОВ, начальник Службы информации и общественных связей ЧФ в Севастополе, признал, что совещание таки проводится.

Украинские моряки уже давно ждут передачи объектов. «Я отношусь негативно к тому, что имущество Черноморского флота России будет передаваться по кускам, - сказал «Новой» вице-адмирал Борис КОЖИН, первый командующий Военно-Морскими силами Украины. - Нужно вести переговоры о передаче всех объектов. Сначала составить план и по нему уже осуществлять передачу. Украина давно требует такой план у России, но россияне до сих пор ничего не сделали».