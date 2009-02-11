Беларусь готова вложить $70 млн. в реконструкцию санатория в Ялте

Белоруссия заявила о готовности вложить 70 миллионов долларов в реконструкцию санатория «Беларусь» в поселке Кореиз (Большая Ялта, Крым), сообщает пресс-служба мэрии Ялты.

Вопрос реконструкции обсуждался во время встречи мэра Ялты Сергея БРАЙКО с официальной делегацией Белоруссии.

«Белорусы готовы вложить в реконструкцию 70 миллионов долларов, увеличив количество мест с 360 до 500, и соответственно, количество рабочих мест в санатории с 250 до 400», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Ялты.

Сейчас загрузка санатория «Беларусь» составляет 90%. «Это самая высокая загрузка на территории Большой Ялты», - отмечают ялтинские власти. Все путевки в санаторий оплачиваются из государственного бюджета Республики Беларусь.

Представители белорусской стороны выразили готовность сотрудничать с санаторно-курортным комплексом Ялты по приезду жителей республики на отдых в 2009 году.