Законопроект о городе-герое Севастополе зарубили

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендует парламенту направить на доработку законопроект "О городе-герое Севастополе" (реестр. №2321).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, члены Комитета высказали ряд замечаний. В частности, отмечалось, что большинство положений проекта дублируют нормы Закона "О столице Украины – городе-герое Киеве". По мнению парламентариев, нормативно-правовое регулирование специального статуса Киева как столицы Украины, особенности функционирования исполнительной власти и местного самоуправления в городе нельзя назвать совершенными, что подтверждается и многочисленными конституционными представлениями в Конституционный Суд Украины.

Итогом обсуждения законопроекта стало решение отправить его "на доработку".

Как сообщает пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации, комитет пришел к выводу, что законопроект не отражает и не решает всего комплекса проблем, "не обеспечивает надлежащее выполнение задач, обозначенных Конституцией Украины", и отклонил предложение разработчиков внести проект закона в повестку дня сессии парламента и рассмотреть его в первом чтении.

По инициативе главы комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александра ОМЕЛЬЧЕНКО принято решение создать рабочую группу для доработки законопроекта о статусе Севастополя.

В частности, по информации первого заместителя председателя Севастопольской администрации Владимира КАЗАРИНА, в рабочую группу войдут не только депутаты, но и все заинтересованные стороны: представители правительства, местных органов власти. Возглавит рабочую группу нардеп Анатолий МАТВИЕНКО.

В.КАЗАРИН также сообщил, что комитет ВР рекомендовал рабочей группе взять за основу проект закона, разработанный по инициативе председателя администрации Севастополя Сергея КУНИЦЫНА Министерством регионального развития и строительства Украины.

Итогом деятельности рабочей группы, сообщил В.КАЗАРИН, должен стать законопроект, "действительно нужный Севастополю". Затем проект закона пройдет обсуждение в профильном парламентском комитете и после его одобрения будет включен в повестку дня сессии ВР.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины IV созыва четыре раза принимала Закон "О городе-герое Севастополе" - 23 июня, 3 ноября, 22 декабря 2005 года и 23 февраля 2006 года, однако Президент Украины каждый раз возвращал его в парламент со своими замечаниями, указывая, что данный закон не отвечает Конституции страны.

3 апреля 2008 года народные депутаты Иван ВЕРНИДУБОВ (Партия регионов), Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (Партия регионов), Владимир ЛИТВИН (Блок Литвина) и Петр СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия Украины) зарегистрировали в Верховной Раде проект Закона ”О городе-герое Севастополе”.

Согласно проекту, жители города должны избирать мэра, которого Президент назначает также председателем Севастопольской государственной администрации. Проект также предусматривает, что избранный Севастопольский городской совет должен утверждать устав территориальной общины Севастополя. Проект предлагает определить полномочия органов местного самоуправления, в частности, мэра, совета и его секретариата, особенности формирования и использования бюджета города.