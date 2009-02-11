Проблем с выплатой стипендий на сегодня не существует

По состоянию на 11 февраля Министерство образования и науки профинансировало расходы на выплату стипендий и заработной платы за январь и февраль текущего года в полном объеме в соответствии со сметами учебных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки со ссылкой на заместителя министра Петра КУЛИКОВА.

«На сегодняшний день проблем с выплатой стипендий не существует - все студенты должны получить стипендии. Этот вопрос находится на особом контроле министра», - сказал П.КУЛИКОВ.

Он также сообщил, что МОН зафиксировало и устранило случаи задержки выплаты стипендий в отдельных учебных заведениях в связи с переводом счетов этих вузов из проблемных банков в стабильные. Руководство МОН сообщило ректорам о недопустимости задержек выплаты стипендий и заработных плат, независимо от системы оценивания.