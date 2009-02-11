Евпатория, Ялта и Джанкой без тепла

В Автономной Республике Крым котельные ряда городов отключены от газа.

Так, в Евпатории из 32-х котельных сегодня работают только 9. «23 котельные отключены от газа за долги предприятием «Крымгаз», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА.

Население Евпатории за январь заплатило за тепло 49% от необходимого. «За январь за воду население заплатило на 90%, за электроэнергию – 83%, оплата за газ перевалила за 100%, а почему-то за тепло заплатили только 49%», – сказала Е.ГАРМАШОВА.

«От отопления отключен не только жилой фонд, ведь одни и те же котельные отапливают и жилой фонд, и школы, и больницы, и детские сады», – сказала руководитель пресс-службы исполкома.

При этом, отметила она, евпаторийский бюджет задолженности за тепло не имеет. «Бюджет платит месяц в месяц, и, по идее, они (газовщики) не имеют право отключать бюджетную сферу, поскольку у нее нет задолженности», – говорит Е.ГАРМАШОВА.

Без отопления большинство жителей Евпатории остались с 10 февраля.

В крымском городе Джанкой из 17 котельных сегодня работают только 2, сообщила по телефону УНИАН диспетчер джанкойского филиала «Крымтеплокоммунэнерго». Котельные опломбировали 10 февраля. «15 котельных опломбированы. Не тронули только те две котельные, которые обслуживают Центральную районную больницу и роддом», - сообщила диспетчер.

Отключены от подачи тепла 85% жилых домов Большой Ялты, сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА. Планировалось начать отключение с 6 февраля, однако мэру Сергею БРАЙКО удалось договориться об отсрочке на несколько дней – до понедельника, 9 февраля. Причина отключения – долги двух из трех теплоснабжающих организаций за потребленные газ и электроэнергию. Долги накопились из-за низкой текущей оплаты за предоставленные услуги населением города и поселков Большой Ялты. Накопленные долги не позволили теплоснабжающим организациям получить лимиты на газ. По словам Т.АГАРКОВОЙ, удалось договориться только о том, что не будут отключать от тепла такие социальные объекты, как: Ливадийская больница, Дом малютки в Ялте и школа-интернат в Алупке. Городской бюджет полностью расплатился за тепло, социальная сфера – детские сады, школы, поликлиники, объекты культуры, которые отапливаются мини-котельными, установленными по городской программе «Тепло», – с теплом.

В Симферополе по состоянию на сегодня отключены 16 котельных, об этом сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на первого заместителя городского председателя Петра ПОЛТАВСКОГО. «У нас с позавчерашнего дня началось отключение потребителей в связи с тем, что идет недоплата по газу. Поэтому надо постараться поработать с квартиросъемщиками, населением частного сектора с тем, чтобы увеличить оплату по всем видам энергоносителей», – отметил вице-мэр. По данным городского председателя Симферополя Геннадия БАБЕНКО, в настоящее время руководство «Крымтеплокоммунэнерго» находится в Киеве, где решает с Национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украины» вопрос выделения лимитов газа.

Проблемы с теплом есть и в некоторых других регионах Крыма (Армянске, Щелкино).

Прокуратура в настоящий момент проводит проверку законности прекращения местными газовщиками подачи газа филиалам «Крымтеплокоммунэнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе крымского надзорного ведомства.