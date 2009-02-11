Мэрии Феодосии подкинули ребенка

Исполнительному комитету Феодосии подкинули двухлетнюю девочку.

Об инциденте сегодня сообщает феодосийская газета Кафа

Ребенка принесли в пятницу в кабинет Службы по делам несовершеннолетних, за пять минут до окончания обеденного перерыва.

"К нам зашла женщина, и сказала, что хочет оставить свою дочь, – рассказала главный специалист сектора опеки и попечительства Феодосийской службы по делам несовершеннолетних Елена БОРИСОВА. – Она сообщила, что родом из Тернопольской области, не замужем, ребенок не зарегистрирован. Здесь она со своим сожителем снимала квартиру. Мужчина попал в больницу, а хозяйка квартиры попросила освободить помещение. Идти ей некуда, ехать тоже. Ребенок с утра ничего не ел. Женщина предупредила: если мы сейчас не заберем девочку, она оставит ее где-нибудь на улице. В интересах ребенка, чтобы с ним ничего не случилось, мы ее оставили".

По стечению обстоятельств в этот же день в зале заседаний исполкома должна была заседать комиссия по вопросам защиты прав детей. На заседании, куда пригласили женщину, она объяснила, что больна, и все равно оставит ребенка – не временно, как ей предложили, а навсегда. Не хотела она ехать с девочкой и в детскую больницу. Однако присутствовавший на заседании исполняющий обязанности начальника криминальной милиции Николай РУБЦОВ отвез их туда.

"Там пока суд да дело, она ушла, – продолжила Е.БОРИСОВА. – У нее было немного странноватое состояние, может, потому что, как говорила, четыре дня ничего не ела. Хотя и она, и ребенок ухожены, опрятно одеты. В шесть мы поехали, посмотрели на этого ребенка. К ней обращаешься, она улыбается, голубые глаза, светленькая – очень контактный красивый ребенок. Зовут ее Машенька".

Маша какое-то время пробудет в инфекционном отделении детской больницы на обследовании, пока будет готовиться пакет документов, в том числе и свидетельство о рождении. А у ее матери есть еще два месяца, чтобы изменить свое решение.

"Хотя родителей будет установить тяжело, Маша – не феодосийка, свидетельства о рождении у нее нет, – сказала Е.БОРИСОВА. – Орган опеки будет заказывать в РАГСе это свидетельство. Если через два месяца мать ее не заберет, то она может быть усыновлена. Я думаю, что будут желающие это сделать, так как Машенька очень хорошенькая. Если в течение года ребенка не усыновят граждане Украины, то он идет на международное усыновление, в Департамент по усыновлению".

Случай, когда ребенка приносят прямо в исполком, первый в практике специалиста. "Это тяжелый случай, все были шокированы", – сказала Е.БОРИСОВА.

В исполкоме говорят, за последний месяц от детей после родов отказались две мамы, еще один ребенок оставлен по состоянию здоровья. Обычно малыши до трех лет живут в Доме ребенка в Ялте или Симферополе, если детей не усыновляют, их отправляют в интернат.