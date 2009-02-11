В Севастополе мужчина убил сожительницу и повесился

В Севастополе 36-летний мужчина убил 39-летнюю сожительницу, а потом покончил жизнь самоубийством.

В результате трагедии, произошедшей в одном из садоводческих товариществ Балаклавского района, без матери остался 14-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба милиции Севастополя, мужчина и женщина познакомились год назад и практически сразу начали жить вместе. "Часто выпивали. Из-за пристрастия к спиртному женщина практически не занималась сыном. Мальчик прогуливал уроки, читал с трудом, а все свободное время проводил у соседки", - говорится в сообщении. В последнее время женщина начала жаловаться соседям, что сожитель избивает ее и сына, и даже грозилась сообщить об этом в милицию.

Как предполагают правоохранители, мужчина и женщина пошли к соседке и предложили выпить водки. Соседка отказалась и попыталась отговорить свою гостью, но тщетно. Позже женщина, скорее всего, поссорилась со своим сожителем, он набросился на нее с кулаками, а потом ударил тупым предметом по голове. После мужчина повесился.

Эксперты насчитали на теле жещины 5 ушибленных ран.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - убийство.