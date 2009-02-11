Лже-колхозник получил 2,6 га земли

В Крыму гражданин, который никогда не состоял в колхозе, получил земельный пай.

Кировский райсуд вынес приговор должностному лицу местного сельхозпредприятия, который отдал земучасток. "Простое включение фамилии в списки колхозников автоматически закрепило за новоиспеченным фермером право на получение 2,6 га земли в Ярком Поле", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Прокуратурой полностью доказана в суде вина подсудимой в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге, заявлен иск о взыскании ущерба, причиненного этими преступлениями.

Надзорное ведомство напоминает, что за зачисление в колхозники «случайного» человека поплатился в прошлом году чиновник исполкома Яркопольненского сельсовета. Одним росчерком пера 3,4 га земли поменяли собственника, теперь прокуратура добивается в суде возмещения государству понесенного ущерба.