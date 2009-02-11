Огонь забрал жизни двух человек
10:34, 11 февраля 2009Крым
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Два человека погибли на пожаре, который произошел в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Нахимовском районе Севастополя.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар произошел сегодня в 02.40.
"Возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем при курении", - отмечается в сообщении.
В 04.00 два отделения Государственной пожарной охраны МЧС ликвидировали пожар.
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