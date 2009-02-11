Огонь забрал жизни двух человек

Два человека погибли на пожаре, который произошел в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Нахимовском районе Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар произошел сегодня в 02.40.

"Возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем при курении", - отмечается в сообщении.

В 04.00 два отделения Государственной пожарной охраны МЧС ликвидировали пожар.