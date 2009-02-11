Анонсы на 12 февраля

10.00. Внеочередная, 46-я сессия Симферопольского городского совета V созыва. Симферополь, ул. Толстого, 15. *** Пресс-конференция «14 февраля – День семьи, любви и верности». Пресс-конференцию проводят секретарь Симферопольской и Крымской епархии прот.Александр Якушечкин, руководитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии священник Василий Печевистый; заместитель председателя Совмина АРК Татьяна Умрихина, ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, профессор Александр Рудяков, председатель Киевского райисполкома Симферополя Наталья Маленко и главный редактор газеты «Крымская правда» Константин Бахарев. Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106). *** 11.00. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам. Каб. № 420 ВР АРК. *** 12.00. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Каб. № 526 ВР АРК. *** 13.00. Пресс-конференция «Результаты социологического исследования об отношении украинцев и крымчан к курению в общественных местах». Пресс-конференцию проводят руководитель проекта «Крым без табачного дыма» Инна Мирошниченко и координатор проекта «Мониторинг рекламы табачных изделий» Елена Лосева. Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106). *** 14.30. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по науке и образованию. Каб. № 437 ВР АРК. *** 15.00. Внеочередная, 45-я сессия Симферопольского городского совета V созыва. Симферополь, ул. Толстого, 15. *** 15.00 - Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по культуре, делам молодёжи и спорту. Каб. № 435 ВР АРК. *** В Крыму стартует операция «Перевозчик-2009». ГАИ проверит состояние автобусов и маршруток.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter