Анонсы на 12 февраля
10.00. Внеочередная, 46-я сессия Симферопольского городского совета V созыва.
Симферополь, ул. Толстого, 15.
***
Пресс-конференция «14 февраля – День семьи, любви и верности».
Пресс-конференцию проводят секретарь Симферопольской и Крымской епархии прот.Александр Якушечкин, руководитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии священник Василий Печевистый; заместитель председателя Совмина АРК Татьяна Умрихина, ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, профессор Александр Рудяков, председатель Киевского райисполкома Симферополя Наталья Маленко и главный редактор газеты «Крымская правда» Константин Бахарев.
Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).
***
11.00. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.
Каб. № 420 ВР АРК.
***
12.00. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Каб. № 526 ВР АРК.
***
13.00. Пресс-конференция «Результаты социологического исследования об отношении украинцев и крымчан к курению в общественных местах».
Пресс-конференцию проводят руководитель проекта «Крым без табачного дыма» Инна Мирошниченко и координатор проекта «Мониторинг рекламы табачных изделий» Елена Лосева.
Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).
***
14.30. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по науке и образованию.
Каб. № 437 ВР АРК.
***
15.00. Внеочередная, 45-я сессия Симферопольского городского совета V созыва.
Симферополь, ул. Толстого, 15.
***
15.00 - Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по культуре, делам молодёжи и спорту.
Каб. № 435 ВР АРК.
***
В Крыму стартует операция «Перевозчик-2009». ГАИ проверит состояние автобусов и маршруток.