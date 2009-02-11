Анонсы на 12 февраля

00:15, 11 февраля 2009
Крым
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10.00. Внеочередная, 46-я сессия Симферопольского городского совета V созыва.

Симферополь, ул. Толстого, 15.

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Пресс-конференция «14 февраля – День семьи, любви и верности».

Пресс-конференцию проводят секретарь Симферопольской и Крымской епархии прот.Александр Якушечкин, руководитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии священник Василий Печевистый; заместитель председателя Совмина АРК Татьяна Умрихина, ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, профессор Александр Рудяков, председатель Киевского райисполкома Симферополя Наталья Маленко и главный редактор газеты «Крымская правда» Константин Бахарев.

Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).

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11.00. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.

Каб. № 420 ВР АРК.

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12.00. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Каб. № 526 ВР АРК.

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13.00. Пресс-конференция «Результаты социологического исследования об отношении украинцев и крымчан к курению в общественных местах».

Пресс-конференцию проводят руководитель проекта «Крым без табачного дыма» Инна Мирошниченко и координатор проекта «Мониторинг рекламы табачных изделий» Елена Лосева.

Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).

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14.30. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по науке и образованию.

Каб. № 437 ВР АРК.

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15.00. Внеочередная, 45-я сессия Симферопольского городского совета V созыва.

Симферополь, ул. Толстого, 15.

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15.00 - Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по культуре, делам молодёжи и спорту.

Каб. № 435 ВР АРК.

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В Крыму стартует операция «Перевозчик-2009». ГАИ проверит состояние автобусов и маршруток.

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