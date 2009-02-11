Анонсы на 11 февраля

11 февраля - 11.00. Пресс-конференция на тему: «Все ли в порядке с головой у Симферопольского головы, или Как мэр Бабенко провоцирует этнические и религиозные конфликты в Симферополе».

Пресс-конференцию проводят А.С.Филатов – председатель ОО «Таврический союз», Т.С.Савицкая – заместитель председателя, В.С.Солдатов – председатель мирной славянской акции «Петровские высоты».

Информационный пресс-центр (Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к.106).

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11.00. Заседание Контрольной комиссии Верховной Рады Крыма по вопросам приватизации.

Верховная Рада Крыма, каб. №315.

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11.00. Заседание Постоянной комиссии по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям.

Верховная Рада Крыма, каб. №445.

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15.00 - 17.00. Приём граждан председателем Контрольной комиссии Верховной Рады Крыма по вопросам приватизации Запорожцем П.П.

Верховная Рада Крыма, каб. №110.