«Артековцы» споют под окнами Тимошенко

Врачи оценивают состояние генерального директора Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта, Крым) Бориса НОВОЖИЛОВА как средней тяжести.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщила руководитель информационной службы «Артека» Елена МЕХ.

Напомним, Б.НОВОЖИЛОВ, пытаясь привлечь внимание властей к проблемам «Артека», 19 января объявил голодовку, а 26 января после сердечного приступа был доставлен в реанимацию кардиологического отделения киевской больницы «Феофания».

По данным Е.МЕХ, сейчас Б.НОВОЖИЛОВ находится в кардиологическом отделении «Феофании». «Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Врачи запрещают ему нервничать, ему прописан покой, сейчас уже идет режим реабилитации. Он (Б.НОВОЖИЛОВ) чувствуют себя немножко лучше по сравнению со вчерашним днем», – сообщила руководитель информационной службы МДЦ «Артек».

На вопрос, прекратил ли гендиректор «Артека» голодовку, Е.МЕХ ответила, что «врачи вывели его из состояния голодовки» еще в тот день, когда он попал в реанимацию.

Кроме того, Е.МЕХ сообщила: в «Артеке» рады тому, что руководство Украины – спикер Владимир ЛИТВИН и Президент Виктор ЮЩЕНКО – уже отреагировали на ситуацию вокруг детского центра. «Первая ласточка появилась еще вчера, когда Владимир ЛИТВИН обратился с письмом к Президенту. Сегодня мы очень обрадовались, когда услышали, что Президент обратился в правительство. Всё что мы ждем – это выполнение указа Президента от ноября прошлого года, в котором прописано очень большое количество мер для того, чтобы решить наши вопросы», – отметила руководитель информационной службы МДЦ «Артек».

Между тем, на 31 января в Киеве запланирована акция в поддержку «Артека». О её проведении дети и подростки договорились на форумах в Интернете. В «Артеке» о готовящемся мероприятии знают. «Я слышала об акции 31 января. Дети, которые когда-то были в «Артеке» и для которых «Артек» - это часть их жизни, договорились встретиться на Майдане Независимости в Киеве и прийти к Кабмину с песнями и с просьбами, чтобы с «Артеком» было все хорошо», – сказала Е.МЕХ. По ее данным, 31 января акция пройдет не только в Киеве, но и в Харькове, Севастополе, Москве.

Е.МЕХ также сообщила, что несколько дней назад акция в поддержку «Артека» уже проходила в столице России. «Все это неформальные акции детей, подростков, молодежи, которые выражают своё отношение к проблеме», – добавила руководитель информационной службы МДЦ «Артек».

УНИАН также удалось узнать, что в настоящее время часть детского центра «Артек» из-за долгов отключена от света. «Да, это правда», - подтвердила Е.МЕХ, добавив, что света нет уже несколько дней.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляет, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях. Кроме того, руководство «Артека» заявляет о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.