Флагман ЧФ нанес «ракетный удар» в Средиземном море

Экипаж флагмана Черноморского флота России - гвардейского ракетного крейсера "Москва", который продолжает выполнение задач в Средиземном море, провел учение "по нанесению ракетного удара главным комплексом".

Как сообщает Служба информации и общественных связей ЧФ России, "условными целями были обозначены надводный боевой корабль и один из береговых объектов". По словам командира похода - начальника штаба соединения надводных кораблей Черноморского флота России Сергея ЗИНЧЕНКО, все задачи, поставленные "на период проведения учения по прямому предназначению корабля", выполнены.

Кроме того, на корабле прошел торжественный ритуал посвящения в "гвардейцы". Экипаж крейсера пополнился сразу 103 моряками, отмечается в сообщении. "Служить на флагмане флота, на гвардейском крейсере - огромная честь. Помните, что такая удача, такая почетная миссия и такая ответственность выпадает не каждому", - заявил старший похода - заместитель командующего ЧФ по вооружению и эксплуатации вооружения Александр КОВШАРЬ.

"Москва" держит курс к берегам Сицилии, где 28 января пройдут международные мемориальные мероприятия в память о жертвах разрушительного землетрясения в Мессине в 1908 году. В декабре 1908 года российские военные моряки пришли на помощь пострадавшим.

Накануне захода в Мессину на крейсере "Москва" пройдет репетиция встречи почетных гостей, будут задействованы рота почетного караула и оркестр штаба Черноморского флота.