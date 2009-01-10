В Крыму обнаружили факты незаконной торговли газом

Сотрудники налоговой милиции в ходе проведения оперативных мероприятий выявили два факта незаконной реализации сжиженного газа на трассе Симферополь-Алушта в Крыму.

Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, незаконная торговля велась в селах Пионерское и Перевальное. Оба гражданина заправляли бытовые газовые баллоны людям, не имея разрешения на данный вид деятельности. Налоговики изъяли у одного гражданина автомобиль ЗИЛ, прицеп-автоцистерну с газом пропан-бутан на общую сумму порядка 50 тыс. гри., у другого – ЗИЛ, автоцистерну и около 3 тысяч литров газа на общую сумму порядка 60 тыс. гри.

Кроме того, налоговая сообщает об изъятии у частного предпринимателя на Ангарском перевале 4 квадроциклов на сумму порядка 200 тыс. гри. Гражданин, не имея необходимых документов, сдавал квадроциклы в прокат и получал неплохую прибыль (с клиента – по 25 грн. за минуту катания, а минимальное время катания составляло 10 минут).

Материалы по каждому из фактов направлены в суд для принятия решений.