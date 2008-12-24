В Крыму возбуждено дело по факту вылова «краснокнижных» крабов
15:40, 24 декабря 2008Крым
1
Обнаружены браконьерские сети
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного вылова травяного краба, занесенного в Красную книгу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, в ходе проведения рыбоохранных мероприятий в рыбстане «Скалистое» Черноморского района автономии были обнаружены браконьерские сети с крабами. В сети попались 103 краба.
Действия браконьеров квалифицированы по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины — незаконное занятие рыбным промыслом, причинившее вред государству.
В Красную книгу в связи с угрозой исчезновения занесены четыре вида морских крабов, обитающих в Черном море. Любительский лов «краснокнижных» крабов запрещен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter