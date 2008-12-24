В Крыму возбуждено дело по факту вылова «краснокнижных» крабов

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного вылова травяного краба, занесенного в Красную книгу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, в ходе проведения рыбоохранных мероприятий в рыбстане «Скалистое» Черноморского района автономии были обнаружены браконьерские сети с крабами. В сети попались 103 краба.

Действия браконьеров квалифицированы по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины — незаконное занятие рыбным промыслом, причинившее вред государству.

В Красную книгу в связи с угрозой исчезновения занесены четыре вида морских крабов, обитающих в Черном море. Любительский лов «краснокнижных» крабов запрещен.