«Бедный» митинг пройдет в Крыму

Митинг-пикет под лозунгом «Крымская и украинская власть не могут и не желают защитить народ от бедности и нищеты!» проведут 17 декабря в Симферополе члены русских национальных и патриотических организаций Крыма и Севастополя, входящих во Всекрымскую предвыборную коалицию «Русский Фронт Сергея Шувайникова».

Акция приурочена к Международном Дню помощи бедным, который отмечается 19 декабря.

Планируется, что на транспарантах пикетчиков будут такие лозунги: «Пан Гриценко! Помогите бедным крымчанам не умереть во время экономического кризиса!», «Януковичи Крыма! Где обещанная бедным крымчанам лучшая жизнь?», Депутат Чернороморов! Поделись своей тысячей гривен в день на расходы!», «Почему украинцы и русские живут хуже жителей Африки?», «Кто дерибанит бюджет Крыма? Тетя из Киева или дядя из Рима?».

Пикетчики намерены высказать протест против «отсутствия реальной работы крымской власти по противодействию негативных последствий экономического кризиса в автономной республике, безразличия крымских депутатов к этой проблеме и потребовать от них уйти в отставку за невыполнение предвыборных обещаний социальной защиты».

Активисты коалиции обещают в 2009 году, если социально-экономическая ситуация не стабилизируется, организовать Марши бедных, голодных и безработных крымчан, сообщает пресс-центр «Русского Фронта Сергея Шувайникова».