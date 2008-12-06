Севастопольцы скупают золото

В Севастополе в октябре-ноябре в 2 раза возросли поступления в Пенсионный фонд от купли-продажи золотых изделий.

Об этом сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе Татьяна КРАВЦОВА на заседании городского антикризисного комитета.

«Люди резко стали покупать золотые изделия», - сказала она.

«В Пенсионный фонд поступают определенные проценты от купли-продажи автомобилей, золота, валюты, недвижимости и так далее. Так вот, картина по городу такая: сегодня мы перевыполняем план по поступлениям от купли-продажи валюты; несмотря на то, что в прошлом году сбор составлял 1%, сегодня - 0,5%, но практически мы собрали в два раза больше средств по этому показателю», - отметила начальник главного управления.

«Что касается автомобилей, то, практически, мы идем стабильно, и собираем больше денег», - скала Т.КРАВЦОВА и добавила: «в среднем в городе ежемесячно покупается до 900 автомобилей, и только вот в октябре снизились темпы продажи - всего на 20 автомобилей. Больше стали покупать автомобилей отечественного производства».

В то же время, как сообщила начальник главного управления, «резко упали поступления от купли-продажи недвижимости, особенно за последние 4-5 месяцев».

Начальник главного управления ПФУ также отметила, что ситуация по выполнению бюджетных показателей в городе стабильная. По ее информации, «военные» пенсии уже профинансированы в полном объеме (как сообщал УНИАН, «военные» пенсии в Севастополе финансируются одной суммой, до 5 числа, месячная заявка на ноябрь составляла 37 млн. грн., а по всем пенсионерам города - 132 млн. грн.). «Что касается гражданских пенсионеров, то мы ежедневно финансируемся, и на сегодня уже выдано около 40 млн. грн. Таким образом, более 50% заявки по состоянию на 5 декабря у нас закрыто», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе всего насчитывается 115 тыс. пенсионеров, из них 84 тыс. - «гражданские», и более 20,5 тысяч - «военные».

За 17 лет существования ПФУ в городе Севастополе срывов графика выплаты пенсий не было.