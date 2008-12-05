Количество курортников в Крыму сократилось на 1,6% - до 5,6 млн.

С начала 2008 года и по состоянию на сегодня Крым принял на отдых 5 млн. 633,4 тыс. человек, что на 1,6% ниже уровня аналогичного прошлого года.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства курортов и туризма Крыма.

По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов автономии, организованно в санаторно-курортных учреждениях и турпредприятиях Крыма отдохнули 1 млн. 211 тыс. человек, что на 3% ниже, чем за тот же период 2007 года.

По состоянию на сегодня в Крыму работают 143 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий. Это на 8 меньше, чем в 2007 году. Коэффициент заполняемости работающих учреждений и предприятий составляет 42,5% (в тот же период 2007 года - 45,6%).

На днях в Министерстве курортов Крыма заявили, что курортный сезон-2008 в автономии удался: несмотря на снижение количества отдыхающих, прямые поступления от деятельности фирм рекреационной сферы увеличились по сравнению с показателями прошлого года.