2,71% Интернет-пользователей Украины приходится на Крым

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за ноябрь и пользователей, которые просматривали страницы в ноябре и в прошлом месяце) составил в ноябре 10,03 млн. чел., что на 1,3% меньше, чем в октябре.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за ноябрь 2008 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернет в ноябре показывает, что в основном украинские пользователи Интернет живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в ноябре пришлось около 90% украинских пользователей Интернет.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в ноябре пришлось 58,94% от всех пользователей Интернет в Украине. Далее следуют: Одесса (6,57% пользователей Интернет), Днепропетровск (5,53%), Донецк (5,10%), Харьков (4,48%), Львов (3,78%), Запорожье (2,47%), Крым (2,71%). Суммарная доля этих регионов составила 30,64%.

На остальные регионы Украины пришлось чуть менее 10% пользователей Интернет в Украине в ноябре.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернет в Украине в прошлом месяце стали Луцк (0,16% пользователей), Житомир (0,19%) и Черновцы (0,18%).

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернет в глобальной сети, в ноябре составило более 3,59 млрд. минут, что на 11,27% меньше, чем в октябре.