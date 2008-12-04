Дни Валентина Пикуля проходят на Черноморском флоте России

Дни советского писателя Валентина Пикуля проходят на Черноморском флоте России.

Как сообщает Служба информации и общественных связей ЧФ, для участия в мероприятиях в Севастополь приехали вдова писателя Антонина ПИКУЛЬ и депутат Государственной Думы России Михаил НЕНАШЕВ.

А.ПИКУЛЬ и М.НЕНАШЕВ встретились с командующим ЧФ РФ вице-адмиралом Александром КЛЕЦКОВЫМ, а позже - с председателем Севастопольского городского совета Валерием САРАТОВЫМ.

Также гости возложили венки и цветы к мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

Кроме того, А.ПИКУЛЬ и М.НЕНАШЕВ встретились с экипажем флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва". Гости передали в дар корабельным библиотекам собрания сочинений В.Пикуля.

Несколько экземпляров полного собрания сочинений передано и Севастопольской морской библиотеке имени Лазарева.

Кроме того, в Севастополе состоялся общественный литературно-художественный вечер, посвященный 80-летию писателя.