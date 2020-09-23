«Молочная отрасль на пороге глубокого кризиса, или Как сохранить животноводство и защитить внутренний рынок от экспансии молочного импорта?».

25 сентября в Киеве состоится Всеукраинский молочный форум 2020, организованный Союзом молочных предприятий Украины и Центром новейших технологий и инноваций. Основная тема форума: «Молочная отрасль на грани коллапса, или Как сохранить животноводство и защитить внутренний рынок от экспансии молочного импорта?». Среди участников – представители Кабмина, ведущие участники молочного рынка и ритейла, эксперты.

Основные вопросы на форуме:

• обсуждение концепции «Программы развития молочной отрасли на 2020-2030 годы»;

• подписание главами ведущих молочных Ассоциаций Украины Меморандума «О создании Национального Комитета спасения молочной отрасли Украины»;

• обсуждение путей государственной поддержки отечественных производителей;

• презентация новейших разработок, оборудования и технологий в молочной сфере;

• возможности и программы получения финансирования со стороны европейских грановых программ, инвестиционных фондов и банков;

• работа с ритейлом и ХоРеКа;

• выход на международные рынки – поддержка государства.

Среди основных спикеров:

• Вадим Чагаровский глава Союза молочных предприятий Украины

• Тарас Высоцкий заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства

• Николай Сольский председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики

• Игорь Бартковский, глава Ассоциации производителей мороженого

• Александр Радченко, глава «Укрконсмолоко»

• Любомир Дыкун вице-президент АПМ

• Михаил Корилкевич, президент Украинской кооперативной федерации.

А также владельцы и руководители предприятий молочной промышленности (среди них Lactalis, Danone, Elopack, Молокия, Люстдорф, Укрпродуктгруп, Астарта, Органик Милк, Дубномолоко, КМК, Галичина, Молочный Альянс, Хр.Хансен, Биагр, Ичня, Tetra Pak, Аграна Фрут и другие крупные, средние и крафтовые производители и дистрибьюторы), инвестиционные компании и банки, представители проектных, технологических и производственных компаний.

Контакты для аккредитации: (095) 577-4660 conference@cnti.com.ua

Программа форума: www.dairyforum.site

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Автор: УНИАН