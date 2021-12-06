Приглашаем на самое масштабное финтех-событие года – UAFIN.TECH 2021
Дата: 8 декабря 2021 года
Время: 10:00 – 20:00
Место: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16а
Формат: оффлайн и онлайн
UAFIN.TECH 2021: Challenge the future – это ежегодная международная конференция, которая собирает экспертов по финансовым технологиям для обсуждения главных трендов рынка, активного нетворкинга и знакомства с украинскими финтех-стартапами.
В ходе конференции будут рассмотрены важнейшие темы для финтех-экосистемы на сегодня:
• Будущее регуляции
• Будущее трансформации
• Будущее технологий
• Будущее банкинга
• Диджитализация креативной экономики
Среди зарубежных экспертов представлены:
• Бретт Кинг – футурист, основатель банка Moven и автор бестселлера Банк 4.0
• Тоби Смит-Каллен – Глава направления финтех-партнерств ING
• Рауль Эскрибано – старший вице-президент по развитию продуктов Advisors Consulting, Mastercard
• Ника Курдиани – заместитель СЕО в TBC Bank
• Dr. Konstantinos Tsanis - Эксперт по цифровой трансформации в IFC
О вызовах, с которыми сталкивается украинский финтех, расскажут:
• Владислав Рашкован – заместитель директора от Украины в МВФ
• Алексей Шабан – Заместитель Председателя, НБУ
• Юрий Батхин – Вице-президент по развитию бизнеса в Украине и Молдове, Mastercard
• Сергей Черненко – Председатель Правления, ПУМБ
• Елена Коробкова – Председатель Совета, НАБУ
• Сергей Тигипко – Основатель Группы ТАС
• Александр Писарук – Председатель Правления, Райффайзен Банк Аваль
В параллельном потоке будет проходить питч-батл украинских финтех-стартапов и выступление представителей канадского правительства по масштабированию бизнеса на рынок Канады.
"Мир становится все более открытым и взаимосвязанным: стираются границы между физическим и диджитал-измерением, появляются новые экосистемы, трансформируются роли компаний. Финансовая сфера – яркий пример новой реальности: сегодня ритейлеры создают банковские продукты, а банки – открывают новые цифровые пространства с услугами далеко за пределами финансов. Финтех-решения и коллаборации открывают новые возможности и новый клиентский опыт, отвечая на потребности современного потребителя финансовых услуг", – комментирует Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.
"Сотрудничество финтехов и банков продолжает менять ландшафт финансового рынка. В ближайшем будущем мы ожидаем появления новых видов игроков и продуктов на рынке, от чего конечный потребитель останется только в выигрыше" – отмечает Председатель Правления УАФИК, Ростислав Дюк.
Конференция состоится при поддержке Генерального партнера – Mastercard, Fintech Ecosystem партнера – Международной финансовой корпорации (IFC) в партнерстве с Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и Фондом эффективного управления Правительства Великобритании в Украине (GGF), технологических партнеров – Cloudera и АM-BITS, банков-партнеров – ПУМБ и Райффайзен Банк, Startup Alley партнера – N1, финтех партнера – МПС LEO, инфраструктурного партнера – TietoEVRY, транзакционного партнера IBOX Bank и других.
Ознакомиться с событием и приобрести билеты вы можете по ссылке: https://bit.ly/31as11w