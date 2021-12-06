Приглашаем на самое масштабное финтех-событие года – UAFIN.TECH 2021

Дата: 8 декабря 2021 года

Время: 10:00 – 20:00

Место: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16а

Формат: оффлайн и онлайн

UAFIN.TECH 2021: Challenge the future – это ежегодная международная конференция, которая собирает экспертов по финансовым технологиям для обсуждения главных трендов рынка, активного нетворкинга и знакомства с украинскими финтех-стартапами.

В ходе конференции будут рассмотрены важнейшие темы для финтех-экосистемы на сегодня:

• Будущее регуляции

• Будущее трансформации

• Будущее технологий

• Будущее банкинга

• Диджитализация креативной экономики

Среди зарубежных экспертов представлены:

• Бретт Кинг – футурист, основатель банка Moven и автор бестселлера Банк 4.0

• Тоби Смит-Каллен – Глава направления финтех-партнерств ING

• Рауль Эскрибано – старший вице-президент по развитию продуктов Advisors Consulting, Mastercard

• Ника Курдиани – заместитель СЕО в TBC Bank

• Dr. Konstantinos Tsanis - Эксперт по цифровой трансформации в IFC

О вызовах, с которыми сталкивается украинский финтех, расскажут:

• Владислав Рашкован – заместитель директора от Украины в МВФ

• Алексей Шабан – Заместитель Председателя, НБУ

• Юрий Батхин – Вице-президент по развитию бизнеса в Украине и Молдове, Mastercard

• Сергей Черненко – Председатель Правления, ПУМБ

• Елена Коробкова – Председатель Совета, НАБУ

• Сергей Тигипко – Основатель Группы ТАС

• Александр Писарук – Председатель Правления, Райффайзен Банк Аваль

В параллельном потоке будет проходить питч-батл украинских финтех-стартапов и выступление представителей канадского правительства по масштабированию бизнеса на рынок Канады.

"Мир становится все более открытым и взаимосвязанным: стираются границы между физическим и диджитал-измерением, появляются новые экосистемы, трансформируются роли компаний. Финансовая сфера – яркий пример новой реальности: сегодня ритейлеры создают банковские продукты, а банки – открывают новые цифровые пространства с услугами далеко за пределами финансов. Финтех-решения и коллаборации открывают новые возможности и новый клиентский опыт, отвечая на потребности современного потребителя финансовых услуг", – комментирует Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

"Сотрудничество финтехов и банков продолжает менять ландшафт финансового рынка. В ближайшем будущем мы ожидаем появления новых видов игроков и продуктов на рынке, от чего конечный потребитель останется только в выигрыше" – отмечает Председатель Правления УАФИК, Ростислав Дюк.

Конференция состоится при поддержке Генерального партнера – Mastercard, Fintech Ecosystem партнера – Международной финансовой корпорации (IFC) в партнерстве с Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и Фондом эффективного управления Правительства Великобритании в Украине (GGF), технологических партнеров – Cloudera и АM-BITS, банков-партнеров – ПУМБ и Райффайзен Банк, Startup Alley партнера – N1, финтех партнера – МПС LEO, инфраструктурного партнера – TietoEVRY, транзакционного партнера IBOX Bank и других.

Ознакомиться с событием и приобрести билеты вы можете по ссылке: https://bit.ly/31as11w

Автор: Иван Бойко