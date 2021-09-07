11 сентября в 12.00, в день украинского кино, кинотеатр "Жовтень".

Англоязычный фильм "MORPHINE 13" основан на рассказе Булгакова "Морфий" и снят запатентованным форматом креативной группы DIVERGENT без склеек, одним кадром. Продолжительность 13 минут.

Продюсеры и режиссеры из группы DIVERGENT совместно с ProEnglish Theatre предлагают зрителям поставить себя на место духа, что обитает в доме, где жил Михаил Булгаков. Сегодня это литературно-мемориальный музей М. Булгакова.

Репродукция автобиографического произведения "Морфий" происходит на Андреевском спуске, 13, где Михаил Булгаков начал писать первые записки к сочинению, и именно здесь он излечился от зависимости морфия.

Продюсеры i кинорежиссеры: креативная группа DIVERGENT

Продакшн, запатентованный новым форматом театральной съемки: DIVERGENT agency

Актер: Юрий Радионов, театральный режиссер MORPHINE 13, NOYU

Театральный режиссер-постановщик, сценарист: Алекс Боровенский, директор и основатель ProEnglish Theatre.

Композитор: Jerry Heil. Все саундтреки эксклюзивно написаны под кинопостановку.

Оператор-постановщик: Назар Мануляк

В конце также состоится презентация подготовки второго фильма команды "Notes Of Young Us" (NOYU).

Креативная группа DIVERGENT представляет англоязычные кино-театральные "записки молодых нас", которые будут состоять из пяти театральных историй о жизни известных украинцев Н. В. Гоголя, Е. В. Биляева, Лесь Курбаса и отсняты запатентованным форматом съемки DIVERGENT.

"Все они имели разные зависимости. Наши герои бежали от тревожных контролирующих родителей в искусство, которое позволяло быть собой, от страха несостоятельности - в алкоголь, от неразделенной любви - в нирвану наркотического блаженства, от недостатка финансов - в грязную политическую игру", - комментирует режиссер Юрий Радионов.

Вход: свободный (по регистрации на сайте)

Телефон: +38 (050) 587 53 79

Сайт: www.dvrgnt.agency/noyu

Автор: Григорий Бондарь