Центр «Новая Европа» приглашает на презентацию уникального исследования «Еврокарта Украины-2. Рейтинг екропейской интеграции областей», проведенного аналитиками ЦНЕ в сотрудничестве с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции.

В конце октября в Украине пройдут местные выборы. Значительное количество вопросов, которые чаще всего обсуждаются в ходе избирательной кампании в значительной степени касаются изменений в Украине в разных сферах: открытость и подотчетность власти, отремонтированные дороги или утилизация мусора. Правда, не все участники дискуссий осознают, что эти вопросы связаны с евроинтеграционным процессом. Центр «Новая Европа» исправляет этот недостаток.

Аналитическая команда «Новой Европы» произвела подробный анализ 50 индикаторов с 9 сфер и на их основе составила рейтинг европейской интеграции украинских областей за 2019 год. Документ «Еврокарта Украины-2» стал продолжением прошлогоднего исследования Центра «Новая Европа», которое оценивало прогресс регионов в европейской интеграции за 2014-2018 годы. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Спикеры:

Ольга СТЕФАНИШИНА, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Роланд КОВАЧ, Директор программы «Engage!»;

Алена ГЕТЬМАНЧУК, Директор Центра «Новая Европа»;

Танел ТАНГ, Руководитель стратегических коммуникаций Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии.

Модератор:

Сергей СОЛОДКИЙ, Первый заместитель директора Центра «Новая Европа»

На мероприятии Вы узнаете:

каким областям в основном присущи евроинтеграционные успехи;

какие области наиболее интенсивно наращивали экспорт товаров на рынки ЕС за последние два года;

какие области отремонтировали наибольшее колиество дорог;

насколько успешны украинские регионы в реализации гендерной политики;

какие регионы лидируют (и какие отстают) по объему переработанных бытовых отходов

как выглядят евроинтеграционные показатели в украинских регионах на фоне аналогичных индикаторов в странах ЕС.

Трансляция мероприятия будет происходить здесь.

Контактное лицо: Татьяна Левонюк (068 582 87 38, tetiana.levoniuk@neweurope.org.ua)

Захід відбудеться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Захід є винятковою відповідальністю Pact та Центру «Нова Європа» i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

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Автор: УНИАН