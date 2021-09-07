В странах Западной Европы заболеваемость лимфомами составляет около 12-15 случаев на 100 000 населения в год.

10 сентября 2021 года в Киеве в Национальном институте рака в актовом зале по улице Ломоносова, 33/43, в 11:00 состоится пресс-конференция, приуроченная Всемирному дню борьбы с лимфомами. Начало аккредитации прессы - в 10:45.

Организаторы: ВОО "Ассоциации помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями" и Национальный институт рака.

Тема пресс-конференции: "Объединение усилий медицины и пациентов по предупреждению, выявлению и лечению лимфом".

Вопросы, которые будут освещены на пресс-конференции:

- достижения и перспективы диагностики и терапии лимфом в Украине;

- пути и успехи развития проекта трансплантации костного мозга в Украине;

- мероприятия по повышению онкологической настороженности семейных врачей;

- вопросы доступа к инновационным методам лечения.

Участники пресс-конференции:

- Шипко Андрей Федорович - д-р меднаук, и.о. директора Национального института рака;

- Крячок Ирина Анатольевна - д-р мед. наук, профессор, зав. научно-исследовательским отделением химиотерапии гемобластозов и адьювантных методов лечения НИР Украины;

- Юрчишина Валентина Ивановна - председатель ВОО "Ассоциации помощи инвалидам и пациентам с хорионическими лимфопролиферативными заболеваниями" (АДИПХЛПЗ)

- представитель Министерства здравоохранения Украины;

- Гудзь Лилия - представитель Национальной службы здоровья Украины;

- пациенты, преодолевшие болезнь.

Для аккредитации обращаться к Юрчишиной Валентине тел. 067 489 52 87, [email protected]

В странах Западной Европы заболеваемость лимфомами составляет около 12-15 случаев на 100 000 населения в год.

По данным канцер-реестра Украины, на учете 2020 года находится 54 760 чел.: лейкемия – 20 49, неходжкинская лимфома - 15446, лимфомы Ходжкина - 15018, множественная миелома - 3805.

Врачи утверждают: сегодня рак излечим! Во многих случаях смертности можно предотвратить, если использовать главное оружие в борьбе с этим недугом - своевременную диагностику и необходимое лечение.

Автор: Григорий Бондарь