8 июля в украинский прокат выйдет мелодрама "Мы есть Мы рядом" от мэтра украинского кинематографа Романа Балаяна.

«Мы есть Мы рядом» – первый фильм Романа Балаяна после почти 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная лента.

Картина рассказывает о внезапной встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизни и наполняет их глубокими чувствами. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира.

Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев («Домой») и Екатерина Молчанова («Гуцулка Ксеня», «Моя бабушка Фани Каплан»).

Премьера фильма состоялась на Киевском международном кинофестивале «Молодость» в 2020 году. Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля 2020.

Роман Балаян – выдающийся украинский режиссер армянского происхождения, создатель знаменитых фильмов «Полеты во сне и наяву», «Бирюк» и «Райские птицы», народный артист Украины и член Национальной академии искусств Украины. В 2020 году творец получил награду «Золотой Дюк» Одесского международного кинофестиваля за вклад в киноискусство. Также за вклад в развитие украинского кинематографа Роман Балаян был награжден «Золотой Дзыгой» в 2021 году.

Продюсерка фильма – Иванна Дядюра. Производство компании «Идас Интернешнл Филм» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. В прокат ленту выпускает компания «Артхаус Трафик» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

«Мы есть Мы рядом» выйдет в украинский кинопрокат 8 июля 2021 года.

Официальный телепартнер: Телеканал«Киев».

Медиапартнеры:Ретро FM, Теленеделя, KinoFilms.ua, Kinowar.com, Tochka.net, Mind.ua.

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Автор: Григорий Бондарь