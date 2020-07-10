Мохито рецепт - как приготовить классический и безалкогольный мохито

Это освежающий сладкий лонг на основе рома с большим количеством мяты и лайма. Когда-то их добавляли, чтобы перебить вкус плохого рома и обезопасить себя от болезней. Традиционно в коктейль добавляют газированную воду, но можно заменить ее спрайтом, если предпочитаете более сладкий вкус.

Стоимость приготовления мохито в домашних условиях в пять раз ниже его стоимости в кафе и ресторанах, при этом по вкусу он будет на порядок лучше, если не экономить на ингредиентах. А ингредиенты можно найти в любом продуктовом супермаркете.

Мохито безалкогольный рецепт:

Мохито может стать отличным вариантом охлаждающего напитка в летнюю жару. Для этого подойдет безалкогольный мохито. Рецепт безалкогольного мохито очень прост.

Ингредиенты: свежая мята 10 гр, лайм ½ штуки, спрайт 150 мл, лед 8 кусков, тростниковый сахар.

Способ приготовления: нарезаем лайм и кладем в бокал. Добавляем мяту, тростниковый сахар и разминаем. Добавляем ледяную крошку и перекладываем смесь в шейкер. Взбиваем. Перекладываем в бокал и заливаем спрайтом или газированной водой. Декорируем коктейль листиком мяты и лаймом - напиток готов.

Мохито безалкогольный со спрайтом рецепт:

Ингредиенты: мята 10 г, лайм½ штуки, спрайт 150 мл, тростниковый сахар 1 чайная ложка.

Способ приготовления: опустить кусочки нарезанного лайма в бокал. Добавить мяту, тростниковый сахар и размять. Добавить ледяную крошку и пересыпать смесь в шейкер. Переложить смесь в бокал и залить ее спрайтом.

Мохито алкогольный рецепт:

Классический алкогольный рецепт мохито прост и понятен. Чтобы приготовить лонг-дринк, в высоком бокале смешивается светлый кубинский ром, много дробленого льда, свежевыжатый лаймовый сок и перечная мята, а затем все заливается доверху газировкой. Получается очень холодный и освежающий напиток, который приятно пить через соломинку.

Ингредиенты: светлый кубинский ром – 40 мл, перечная мята – 3-4 веточки, свежевыжатый сок лайма – 30 мл, сахар тростниковый или белый – 1-2 ч. л. содовая или газированная вода – 150-200 мл.

Способ приготовления: в высокий стакан (в идеале использовать коллинз или хайбол) насыпаем листья мяты, добавляем сахар и свежевыжатый сок лайма. Растираем мадлером или обычной деревянной ступкой. Сильно давить не нужно, потому как мята может дать горечь, да и мелкие кусочки потом будут засорять коктейльную трубочку. Разминать нужно только листья, а не веточки — они дадут не столько аромат, сколько травяной привкус.

Ломтики лайма, из которых выдавили сок, отправляем в стакан (давить их мадлером не нужно, цедра может отдать неприятную горечь). Доверху наполняем стакан дробленым льдом.

Вливаем ром и доливаем до самого верха содовой. Лучше всего подходит кубинской ром типа Havana Club или Ron Varadero. Можно использовать сильногазированную минеральную воду или сладкую газировку типа Sprite или Seven-UP (сахара тогда добавляйте меньше, достаточно 1 чайной ложки).

Аккуратно перемешиваем коктейль длинной барной ложкой (или пластиковыми одноразовыми мешалками), поднимая прижатые листья мяты кверху.

При необходимости досыпаем колотого льда, украшаем бокал долькой свежего лайма и веточкой мяты. Подаем сразу же, с длинной соломинкой.

Рецепт мохито со спрайтом:

Положить в высокий бокал 10-15 листиков мяты и аккуратно размять их, чтобы мята пустила сок.

Добавить 1-2 ложки сахара, затем выдавить в бокал сок одной половинки лайма. Другую половинку разрезать на 4 дольки и тоже положить в бокал.

Засыпать бокал доверху дробленым льдом. Чем меньше будут кусочки, тем лучше. Проще всего дробить лед, завернув кубики в полотенце и постучав по них скалкой.

Добавить 40 грамм золотого рома (Havana club или Bacardi) и 80 грамм спрайта.

Аккуратно перемешать напиток ложкой, чтобы мята и ломтики лайма равномерно распределись по всему бокалу.

Коктейль готов, при желании его можно украсить несколькими листиками мяты или ломтиком лайма.

Рецепт мохито с водкой - рецепт в домашних условиях:

Ингредиенты: мята – 4-6 листиков; сахар – 3 столовые ложки; лайм (лимон) – 1 половинка, водка – 30 мл; содовая – 60 мл., кубики льда – 100 гр.

Способ приготовления: положить в стакан листья мяты и растолочь их толкучкой или ложкой. Добавить сахар и сок, выжатый с половинки лайма. Доверху заполнить стакан кубиками льда. Добавить водку и хорошо перемешать. Оставшееся в стакане место заполнить содовой.

Коктейль готов. Его можно украсить несколькими дольками лайма или листиками мяты. Отсутствие рома никак сказывается на вкусе напитка, только бармены могут заметить подмену.

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