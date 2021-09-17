30 сентября на экраны украинских кинотеатров выйдет скандальный боди-хоррор "Титан", чья победа на Каннском кинофестивале этого года шокировала весь мир.

"Титан" – это вторая полнометражная картина французской кинорежиссерки Джулии Дюкорно. Предыдущая ее работа – хоррор с элементами каннибализма "Сырое" – также была представлена в основном конкурсе фестиваля в 2016 году и завоевала Приз ФИПРЕССИ. Новый боди-хоррор и триллер "Титан" превзошел шокирующий дебют режиссерки.

Алексия работает стриптизершей и имеет сексуальное влечение к автомобилям. Из-за тяжелой детской травмы, а также отсутствия родительской любви, она выросла склонной к насилию. Когда ее неконтролируемая агрессия заходит слишком далеко, она меняет внешность и выдает себя за другого человека.

Главные роли в ленте исполнили убедительная дебютантка Агата Руссель и 5-кратный номинант и обладатель Премии "Сезар", а также Награды за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля Венсан Линдон.

Мировая премьера "Титана" состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где лента получила Золотую пальмовую ветвь. Таким образом, Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, которая получила главный приз. Картину также тепло встретили критики: рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 94% на основе 31 рецензии (положительные отзывы от Variety, Hollywood Reporter, IndieWire).

Премьера фильма в Украине состоялась на 12-м Одесском международном кинофестивале. "Титан" выйдет в украинский кинопрокат 30 сентября 2021 года.

Медиапартнеры:Yabl, Kinofilms.ua, Moviegram

Автор: Иван Бойко