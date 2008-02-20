На шахте в Донецке уже третью неделю тушат пожар

В Донецке на шахте "Куйбышевская" третью неделю продолжается ликвидация пожара.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, по состоянию на утро 20 февраля на шахте продолжалось затопление аварийного участка. Подано в общей сложности свыше 16 тыс. кубометров воды. Кроме того, установлено несколько перемычек с целью изоляции аварийной выработки. Одновременно горноспасатели осуществляют контроль шахтного воздуха. Добыча угля шахтой не ведется.

Как сообщал УНИАН, в 8 ч. 45 мин. утра 4 февраля на шахте "Куйбышевская" произошел пожар. В момент пожара в шахте находилось 108 человек. Все горняки, кроме одного, были благополучно эвакуированы из шахты. Судьба одного из горняков до сих пор остается неизвестной. Горноспасатели планировали произвести изоляцию горящего участка, однако вынуждены были прекратить работы и отойти на безопасное расстояние из-за возросшей концентрации метана. Ликвидация пожара была продолжена после разработки специального плана.