В Одессе легковушка врезалась в маршрутку: есть жертвы

В Одессе погиб пассажир микроавтобуса, в который врезался легковой автомобиль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 февраля в 12.35.

Водитель автомобиля «Дэу Ланос», девушка 1986 года рождения, выезжая с второстепенной дороги на главную, не отдала предпочтение в движении и совершила столкновение с маршрутным микроавтобусом, в результате чего он перевернулся.

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса от полученных травм погиб в карете "скорой помощи", а еще двое пассажиров микроавтобуса и водитель автомобиля получили телесные повреждения.

Микроавтобус осуществлял пассажирские перевозки на 115-ом городском маршруте. На время совершения ДТП в салоне находились четыре пассажира.