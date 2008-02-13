Маневровый тепловоз протаранил «жигули», погибла женщина
20:15, 13 февраля 2008Разное
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Трагедия произошла в Харьковской области
Сегодня около 7 часов утра в Чугуевском районе Харьковской области на переезде, который не охраняется, маневровый тепловоз протаранил автомобиль ВАЗ («Жигули»).
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской ОГА, в результате аварии погибла пассажирка автомобиля – женщина 1969 года рождения.
Авария произошла в 300 метрах от железнодорожной платформы близ поселка Эсхар (остановка «Дачи»), куда следовал легковой автомобиль.
Водитель автомобиля был доставлен в реанимацию районной больницы.
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