В Донецкой области волк напал на трех доярок

В Донецкой области после нападения волка госпитализированы трое доярок.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, около 4-х часов утра 11 февраля у села Доброволье Марьинского района на троих доярок, которые шли на ферму, напал волк. Он покусал женщин за руки и ноги. Получив отпор, животное скрылось.

Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу. Всем им сделаны прививки для профилактики бешенства.

После инцидента для отстрела волка были направлены 20 представителей местного охотничьего общества. В результате один волк был застрелен, поиски других хищников продолжаются.