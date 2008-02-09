Британская писательница предсказывает убийство Барака Обамы

Британская писательница Дорис Лессинг, удостоенная в 2007 году Нобелевской премии по литературе, в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявила, что Барак Обама наверняка будет убит в случае его избрания президентом США, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Лессинг считает, что Обама, "несомненно, долго не протянет" на посту президента из-за цвета своей кожи. "Они его убьют", - заявила писательница.

По словам Лессинг, "будет спокойнее", если победу на президентских выборах одержит бывшая первая леди Хиллари Клинтон. При этом наилучшим вариантом писательница назвала такой, при каком Обама и Клинтон баллотировались бы вместе (вероятно как президент и вице-президент).

Судя по уже состоявшимся праймериз, Обама и Клинтон имеют примерно равные шансы на выдвижение в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.