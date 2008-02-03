Шведские дороги посыпают солью с сахаром

Дорожная соль, наполовину смешанная с сахаром, замедляет ржавение в автомобиля на 50% и уменьшает попадание в природу тяжелых металлов, находящихся в дорожной соли, сообщает шведская газета "Нюа Вермландс-Тиднинген".

Кроме того, новая смесь дольше лежит на дорогах, и они при этом быстрее высыхают, сообщает газета со ссылкой на экспертов дорожного управления Швеции, которые в течение трех последних зим тестируют упомянутую смесь на дорогах западной провинции Вермланд.

"Теперь нам не приходится выезжать и обслуживать дороги по нескольку раз", - цитирует руководителя проекта РИА "Новости".

Проект дорожного управления Швеции столкнулся, однако, с несколькими проблемами. Одна из них заключается в том, что используемый сахар в шесть раз дороже соли. Управление пока не может импортировать промышленный сахар, поэтому используется обычный, пищевой.

Другая проблема вызвана поведением диких животных. Полакомиться как дорожной солью, так и сахаром любят, в частности, лоси, обитающие в местных лесах. Поэтому в дорожную смесь ученые пробуют сейчас добавлять хвойный экстракт. Лосям не нравится его запах и в дорожном управлении Швеции надеются таким образом держать животных подальше от дорог.