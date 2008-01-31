Регионалы затевают крупномасштабную экономическую диверсию?

Озвученные в последние дни народными депутатами из Партии регионов заявления сделали понятными основные приоритеты их тактики на сегодня и ближайшую перспективу. Соответствующие высказыванияможно было услышать в прямом радиоэфире из уст одного из главных спикеров этой политической силы - Михаила Чечетова.

Регионалы, похоже, решили снова подчеркнуто демонстрировать свое одобрение действиям Виктора Ющенко. Который, по их мнению, сейчас стал активно сдерживать агрессию и популизм Юлии Тимошенко. А с этим Партия регионов, естественно, согласна. «Мы поддерживаем Президента в том плане, что он теперь жестко ограничивает… дает коридор работе правительства. Например, он говорит: «Не лезь в газовый рынок! Это – не твоя проблема!», - рассказывал Чечетов.

Он выразил свое согласие с мнением главы государства о недопустимости пересмотра газовых договоренностей с Россией, поскольку сегодняшняя цена на газ для Украины может быть повышена вдвое, если Тимошенко настоит на изменении существующих схем. Также депутат положительно оценил критические замечания Виктора Ющенко в адрес Юлии Тимошенко, касающиеся приватизации, и по другим вопросам.

Стоит, пожалуй, напомнить, что тактика восхваления Президента Ющенко и даже откровенного заискивания перед ним регионалами недавно уже использовалась. Такое наблюдалось сразу после прошлогодних выборов, пока Партия регионов еще тешила себя надеждой на формирование широкой парламентской коалиции. И даже после того, рассчитывая, что новая коалиция не утвердит главой правительства Тимошенко. Выглядело это местами, надо сказать, просто комично. «Я сегодня смотрела заседание правительства, когда Янукович, потеряв честь и достоинство, лобызал Президента, а фамилия Януковича была - «что подать, что поднести и где почухать». Так не может себя вести достойный политик», – язвила тогда по этому поводу в телеэфире Юлия Тимошенко.

Затем, после формирования нового Кабмина во главе с Тимошенко, «регионалы на какое-то время затихли. Но теперь депутаты из фракции Партии регионов вознамерились, по-видимому, опять взяться за старое - деланно чтить и лелеять Президента, убивая при этом одновременно двух зайцев. Во-первых, они заняли сторону Виктора Ющенко в его противостоянии с Юлией Тимошенко, надеясь тем самым ослабить премьер-министра. Во-вторых, в случае, если дело дойдет до открытого конфликта между Юлией Владимировной и Виктором Андреевичем, а значит, и возможного развала нынешней парламентской коалиции, они окажутся в роли союзников Президента. И станут главным стержнем нового большинства в Верховной Раде.

Вторым важнейшим направлением игры регионалов на нынешнем этапе стала беспощадная критика действий правительства, которые обязательно приведут, по их мнению, к огромной инфляции.

Стоит заметить, что обвинение политических оппонентов, пребывающих при власти, в высокой инфляции – это не новая карта. Ее, в частности, использовали в прошлом БЮТ и НУ-НС против Партии регионов и правительства Виктора Януковича, когда очень сильно росли тарифы на ЖКУ осенью-зимой 2006 года и цены на продукты питания – начиная с июня 2007 года.

Однако теперешняя критика правительства Тимошенко за инфляцию (причем – за будущую инфляцию) со стороны Партии регионов сильно отличается от той, что звучала в прошлом и позапрошлом годах в адрес правительства Януковича. Тогда БЮТ и НУНС обвиняли Кабмин в неумении бороться с инфляцией, в недостаточном повышении социальных стандартов для нивелирования резкого роста цен, в неспособности Минэкономики делать правильные даже краткосрочные инфляционные прогнозы.

Сейчас регионалы пошли другим, весьма опасным путем. Они бьют на то, что правительство Тимошенко своими действиями добьется такой большой инфляции, которая приведет к обесцениванию даже повышенных зарплат, пенсий и других выплат – в том числе, и компенсаций обесцененных сбережений в Сбербанке СССР. «Если быть реалистичным – это 20-25% (размер инфляции в 2008 году). Эта тысяча (компенсация по сгоревшим вкладам) съестся инфляцией в сентябре-октябре. Даже не то, что тысяча съестся – съестся и зарплата, и пенсия, и прочее», - пророчил Михаил Чечетов.

А двумя днями ранее о подобных вещах говорил в телестудии «5 канала» и депутат, член фракции Партии регионов Владислав Лукьянов – тот самый, что выдернул карточку у спикера Арсения Яценюка при голосовании за премьерство Юлии Тимошенко. Он убеждал телезрителей, что и компенсации Ощадбанка, и непродуманное увеличение выплат не соответствуют экономическому росту и развитию товарной массы в стране. Поэтому в 2008 году инфляция в Украине, как заявил Лукьянов, достигнет 25-30%, а это уже – гиперинфляция.

Упомянутый депутат из Партии регионов пошел даже еще дальше, чем его соратник Чечетов. На вопрос телеведущего, в какой же валюте правильней хранить накопления украинцам при такой высокой инфляции (чтобы обезопасить их от обесценивания), он рассказал, что от такой инфляции можно спастись закупкой не скоропортящихся товаров про запас.

Хочется подчеркнуть, что вышеприведенные заявления регионалов представляются крайне провокационными и очень опасными для экономики государства. Конечно, можно согласиться с Лукьяновым, что вклады в любой валюте при существующих сейчас депозитных ставках и имеемом уровне инфляции, не спасают деньги от обесценивания. Наибольшие значения гривневых депозитов сегодня – 15-16%, а в долларах или евро – не больше 11-12%. Инфляция же в 2007 году достигла 16,6%. Поэтому деньги обесценятся от инфляции на любых депозитах (разве что евро будет сильно расти к доллару, как в прошлом году) - тут не поспоришь.

Но одно дело, если такие размышления приводят какие-то эксперты или журналисты. Их право говорить и писать о различных сценариях, в том числе, экстремальных. Совсем же другое дело, если такие зловещие предсказания и конкретные «советы» населению оглашают на всю страну представители верховной власти – а таковыми являются народные депутаты Верховной Рады. Тем более что в данном случае они представляют партию, возглавляемую Виктором Януковичем, который и сам уже дважды был премьер-министром и которому доверяет примерно треть населения государства.

Такие заявления можно считать ни чем иным как диверсией - не только против ныне действующего правительства, но и направленными на подрыв всей экономики Украины. Ведь какой может быть реакция населения на такие резонансные фразы обеленных сединой государственных мужей? Есть реальный риск, что в стране начнется просто паника – со всеми вытекающими из этого для экономики последствиями.

Представим себе, что пожилые граждане, которые хорошо еще помнят годы гиперинфляции в Украине (1992-1994), когда продукты питания и непродовольственные товары росли в цене на 30-50% за один месяц, услышат вышеприведенные месседжы Чечетова, Лукьянова и других депутатов. Какая-то часть из них может попросту испугаться, и, внемля конкретному совету Лукьянова, люди побегут в магазины закупать впрок муку, сахар, крупы, соль, макароны, консервы и т.п. – все, что не быстро портится.

Паника передастся другим людям, они тоже, на всякий случай, решат часть своих повышенных зарплат, пенсий или компенсаций Ощадбанка вложить в не скоропортящиеся товары.

Естественно, реагируя на повышенный спрос, полезут в гору цены. Мало того, вполне может вернуться в обиход и подзабытое понятие «дефицита». Инфляция за короткий срок достигнет очень высоких значений, и люди начнут забирать свои накопления в банках, переводя гривну в любые другие валюты. Гривна начнет стремительно девальвировать.

Негатив станет нарастать как снежный ком…

Последствия подобного развития событий для украинской экономики могут быть катастрофическими. Из-за резкого роста потребительских цен и девальвации гривны начнутся банкротства банков, строительных компаний и других предприятий. Показатели по промышленности и валовому внутреннему продукту уйдут в глубокий минус.

Вот к таким плачевным результатам может привести паника, которую сейчас усиленно сеют своими мрачными инфляционными прогнозами регионалы. Экономические же потрясения обязательно передадутся и политике. В таких условиях кресла зашатаются наверняка не только под премьер-министром, но и под Президентом, которого так сильно вдруг стали «уважать» сегодня депутаты из фракции Партии регионов.

Впрочем, выиграют ли что-то в этой ситуации сами «регионалы», затевающие сейчас такую опасную игру своими провокационными заявлениями, очень большой вопрос…

Юрий Глухов