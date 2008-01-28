В Украине подорожали шубы

Не смотря на глобальное потепление и увеличение в Украине количества меховых магазинов, на 20 процентов подорожали шубы.

На мировых аукционах поднялась цена сырья, объясняют продавцы и производители. И понятно почему: 60 процентов себестоимости шкурок составляют расходы на корма, а это преимущественно мясо и энергозатраты. Подорожание последних заставило меховщиков пересчитать цены.

Увеличились в цене новые модели. Стоимость изделий прошлых годов не изменилась, а кое-где снизилась.

ICTV