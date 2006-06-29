Почему Президент отдает спецслужбам приказы на уничтожение через СМИ?

Сегодня я услышал по радио о том, что Президент России публично распорядился уничтожить экстремистов, захвативших российских дипломатов в Ираке. Вроде бы все правильно делает Президент, тем не менее, согласитесь, странно выглядит подобное распоряжение…

Многие считают, что операция «дипломаты» была организована спецслужбами. Ее цель, дескать – вывести Россию, которая ведет войну в Чечне, в один ряд со странами, сражающимися с терроризмом. Но даже если это и так, то я категорически не согласен с теми, кто обвиняет Владимира Владимировича Путина. Не может ведь Президент руководить буквально всем! Он мог и не знать о подготовке операции.

Могу допустить, что чеченцы из "Меджлис-шура моджахедов" действительно пришли из Чечни в Ирак и на самом деле похитили российских дипломатов. Возможно, что они и, правда, выдвигали требования, о которых сообщали наши СМИ: за 48 часов вывести российские войска из Чечни. Хотя знали наперед, что эти требования не могут быть выполнены даже при всем желании Москвы.

Или же у них с головой не все в порядке? Тут, конечно, масса вопросов.

Могу даже представить, что похитители не были связаны с российскими спецслужбами и действовали сами по себе - всякое бывает.

Но после того как Президент страны едва ли не через средства массовой информации дал распоряжение провести секретную спецоперацию по уничтожению похитителей, что-то мне стало не по себе. Сначала я подумал, что это такая циничная шутка, но когда новости повторили ее несколько раз, я подумал, что живу в стране абсурда.

То ли наши российские спецслужбы полностью демократизировались и открылись перед общественностью, раз публично получают такие приказы, то ли меня считают за лоха?

Я не помню, чтобы в советские времена глава государства по телевиденью или через газеты приказывал спецслужбам уничтожить того или иного врага. Разве так кого-то можно обезвредить? Это же лапша чистой воды…

И все же я не склонен обвинять Президента в популизме. Видимо, произошел какой-то сбой, ошибка. Вот и вылезла такая глупость…

Алексей Добкин, г. Москва