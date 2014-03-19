Конференция «Интернет-магазины: стратегии роста»: 33 совета растущим интернет-магазинам

27 марта НСК «Олимпийский» пройдет ежегодная конференция "Интернет-магазины: стратегии роста». Это профессиональная встреча по электронной коммерции, онлайн-продажам и многоканальной торговле. В этом году за 8 часов высококлассные специалисты по электронной торговли из Украины и СНГ представят более 30 докладов в 3 параллельных потоках, проведут дискуссионные панели и расскажут об успешные ноу-хау.

Программа мероприятия полностью сформирована и составлена исходя их потребностей и тенденций украинского e-commerce. В ней участвуют как крупные онлайн-ритейлеры (Repka.ua, myThings, Tickets.ua, Allo.ua, Fotos.ua, Anywayanyday, Яндекс.Украина, GfK Ukraine, Acrobator.com, Zakaz.ua и др. ), так и специалисты из узких ниш, которые смогли за короткий промежуток времени вывести свой бизнес на абсолютно новый уровень развития (Pampic.com, Kniga.Biz.ua и др.).

На конференции выступят ведущие эксперты рынка электронной коммерции, среди которых:

Дмитрий Латанский, руководитель интернет-магазина Repka.ua, с темой об организация точек выдачи товаров;

Наталья Сказко, директор украинского представительства Аnywayanyday, с историей успеха компании в Украине;

Дарья Перекосова, исследователь отдела исследований рынков услуг GfK Ukraine, с аналитикой он-лайн покупок;

Сергей Рыжиков, генеральный директор "1С-Битрикс", с докладом о трендах в электронной коммерции;

Денис Каплунов, автор бестселлера "Контент, маркетинг и рок-н-ролл", с практическими рекомендациями по созданию контента;

Александр Федотов, Руководитель отдела комплексных проектов "Ашманов и партнёры Украина", расскажет о системном интернет-маркетинге для растущих интернет-магазинов;

Александр Сергеев, Fotos.ua, поделится опытом проектирования оформления заказа и многие другие.

Подробнее на сайте конференции.

Конференция пройдет в 3 параллельных потока, включающих 33 практических экспертных доклада:

1. "Стратегии и тренды" - масштабная встреча с представителями крупнейших онлайн ритейлеров, где будут обсуждаться современные тренды и тенденции рынка электронной коммерции.

2. "Кейсы" - лучшие практики и опыт онлайн гипермаркетов, который позволил им стать лидерами.

3. Крупнейшие компании, работающие в сфере логистики, финансов, юриспруденции и многие другие ответят на самые острые вопросы в секции "Бизнес-процессы".

Зачем участвовать?

узнать и освоить передовые методики, тренды, технологии многоканальной интернет-торговли;

выделиться и опередить конкурентов;

завязать полезные деловые контакты.

Организатор конференции – компания «1С-Битрикс», генеральный информационный партнер – Seomarket, Генеральный интернет-партнер – bigmir.net.

Условия участия

Для посещения конференции необходимо зарегистрироваться и оплатить участие на сайте. Для всех читателей действует промо-код tsn, предоставляющий скидку 50%! Стандартная цена - 2000 гривен.

Дополнительную информацию о конференции вы можете получить в компании «1С-Битрикс» по телефону +38(044) 221-55-33 и электронной почте:Ukraine@1c-bitrix.ru.