Россия подняла Беларуси цены на газ из-за... НАТО

Многое рассказывают про взаимосвязь цены на газ и "оранжевой" власти. Мол, Россия мстит Украине за президентские выборы 2004/2005 годов.

Допустим да, России не нравятся "оранжевые". Но почему тогда Беларусь тоже будет получать газ по 200 долларов за тысячу кубов? Уж кто-кто, а Лукашенко явно не «оранжевый».

Ответ простой. России неважно, кто у власти, она хочет перейти на мировые цены, но не может это сделать цивилизованно, открыто, потому придумывает всякие «мотивы». И не имеет значения, кто у власти - Тимошенко или Янукович.

А уж Америку сюда "подвязывать" просто смешно. Дескать, Россия так себя ведет по отношению к Украине потому, что украинцы ориентируются на Запад, США, хотят вступать в НАТО.

Точно так же можно сказать: из-за стремления Беларуси в НАТО с 1 января 2007 года Россия подняла цены на газ до 200 долларов. Почему русские боятся искренне признать: поднимаем цену, чтобы как-то решить внутренние экономические проблемы, а то власть им не нравится, внешняя политика, НАТО, еще что-то?..

Дима, город не указан