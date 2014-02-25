Абонементы в Sport Life c 26 февраля по 1 марта – в 5 раз дешевле!

Только до 1 марта сеть фитнес-клубов Sport Life снижает цены в 5 раз!

Сеть фитнес-клубов Sport Life – это:

60 ультрасовременных бассейнов

- спортивные бассейны 25 м;

- детские бассейны для детей от 1 года;

- бассейны для грудничкового плавания;

- олимпийские бассейны с 10-ти метровыми вышками

- Вода во всех бассейнах проходит 5 ступеней очистки: песочная и механическая фильтрация, озонирование, ультрафиолет + постоянная циркуляция воды

100 тренажерных залов по всей Украине

только ультрасовременное американское оборудование от ведущих производителей: StarTrac, Precor, Techno Gym, LifeFitness

Панорамные кардио-театры оснащены кардио-тренажерами последнего поколения: беговые дорожки, степперы, орбитреки, велотренажеры

120 залов групповых программ

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

Тел. (044) 222 4 222

www.sportlife.ua