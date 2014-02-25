Абонементы в Sport Life c 26 февраля по 1 марта – в 5 раз дешевле!
Только до 1 марта сеть фитнес-клубов Sport Life снижает цены в 5 раз!
Сеть фитнес-клубов Sport Life – это:
60 ультрасовременных бассейнов
- спортивные бассейны 25 м;
- детские бассейны для детей от 1 года;
- бассейны для грудничкового плавания;
- олимпийские бассейны с 10-ти метровыми вышками
- Вода во всех бассейнах проходит 5 ступеней очистки: песочная и механическая фильтрация, озонирование, ультрафиолет + постоянная циркуляция воды
100 тренажерных залов по всей Украине
только ультрасовременное американское оборудование от ведущих производителей: StarTrac, Precor, Techno Gym, LifeFitness
Панорамные кардио-театры оснащены кардио-тренажерами последнего поколения: беговые дорожки, степперы, орбитреки, велотренажеры
120 залов групповых программ
Начни сегодня! Прямо сейчас!!!
Тел. (044) 222 4 222