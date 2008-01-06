Tata построила самый дешевый в мире ”народный автомобиль”

В столице Индии на следующей неделе представят самый дешевый в мире новый автомобиль, цена которого не будет превышать 650 долларов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Guardian.

Разработчик "народного автомобиля" (People`s Car) 70-летний Ратан Тата (Ratan Tata), который также является главой автомобильной компании-производителя этой машины Tata, надеется своим изобретением создать "новый рынок для автомобилей, который до сих пор не существовал".

Тата сказал, что машина предназначена для среднего класса индийцев как самого быстрорастущего.

Новый автомобиль будет продаваться по цене, которая превышает цену популярных мотоциклов всего на несколько сот долларов и меньше стоимости самого дешевого автомобиля почти вдвое.

Разработчик "народного автомобиля" выразил свое желание превратить часть покупателей мотоциклов в обладателей автомобиля и уверен, что около миллиона новых машин может быть продано в следующем году.

Некоторые экономические эксперты заявили, что это изобретение может повлиять на цены в автомобильной отрасли не только в Индии, но и на мировом рынке.

Сторонники защиты окружающей среды бьют тревогу в связи с тем, что новый дешевый автомобиль повлечет еще большую загруженность и без того перенаселенных крупных городов Индии.

В прошлом году в этой стране было продано более миллиона автомобилей и семи миллионов мотоциклов.