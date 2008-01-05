МЧСники обнаружили еще один спасательный плот с радиобуем

На найденном сегодня утром в районе косы Арабатская стрелка спасательном плоту с болгарского сухогруза „Ванесса” водолазы МЧС людей не обнаружили.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, спасатели вычерпывают из плота воду, в ближайшее время его вытянут на берег.

Вместе с тем, в 10.00 с вертолета МЧС Ми-8, который осуществлял поиск членов экипажа затонувшего судна “Ванесса”, в северо-восточном направлении от мыса Казантип, на расстоянии 15 километров от берега, обнаружен еще один спасательный плот с радиобуем, он в перевернутом положении. На место направляется спасательное судно “Нептуния”.

Как сообщал УНИАН, судно "Ванесса" (флаг Болгария) затонул 3 января во время шторма в южной части Азовского моря. На борту судна находились 11 человек, из них 1 человека спасли, а 2 нашли без признаков жизни. Судьба 8 человек остается не известной.