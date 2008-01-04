Названо имя второго погибшего моряка с «Ванессы»

Имя второго погибшего моряка с болгарского сухогруза "Ванесса", затонувшего в Керченском проливе, уже известно. Это - старший помощник капитана Петко Мочев.

Как сообщает “5 канал”, его опознал спасенный механик Николай ДИМИТРОВ, который сегодня утром назвал имя первого погибшего - старшего механика Георгия Желева.

Представители болгарского посольства в России уже оформляют необходимые документы на транспортировку обоих погибших и заявляют, что все расходы должен взять на себя владелец затонувшего судна. Российские и украинские спасатели продолжают поиск остальных членов экипажа - семерых болгар и одного гражданина Украины - Олега ЮНИКОВА.

Любым другим судам, кроме спасательных, выходить из портов Азовского моря запретило Министерство транспорта и связи Украины – из-за нового штормового предупреждения и с целью избежания новых чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, ночью 3 января с теплохода «Ванесса», на котором находились 11 членов экипажа (10 граждан Болгарии и 1 гражданин Украины), был получен сигнал SOS. Потом связь перервалась, и теплоход затонул. 3 января для проведения поисково-спасательных работ были задействованы около сотни человек и 23 единицы техники. По данным управления МЧС в Крыму, один из членов экипажа спасен. Также найдены тела еще двух членов экипажа. Судьба остальных 8 моряка остается не известной.