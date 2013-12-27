Как Виктор Янукович победит в 2015 году? Стратегия и «секреты»

Что остается в новогоднем «сухом остатке» политических акций декабря 2013 года? «Евромайдан» выдохся, как выйти из него, не знают ни организаторы, ни участники.

Иначе и быть не могло.

Он не имел ничего общего с «евро», если только не каламбурить, что разве часть расходов протестующих, возможно, была в европейской валюте. Ибо он не был европейской акцией по сути первоначального требования, якобы евроинтеграции - никто из «евромайдановцев» не мог объяснить связь их действий с перспективой евроинтеграции Украины. Тем более - по способу проведения. Силовые акции, блокирование свободного передвижения людей и автотранспорта в районе правительственного квартала, запрещены в ряде европейских стран. Например, в Германии.

Может быть, нынешние акции стали прообразом «революции»?

Нет, не стали.

При какой «революции» мыслимо объявление в «Украинской правде» 25 декабря 2013 года анонса проведения 29 декабря «антимайдана в Межигорье»?

Классики государственных переворотов Владимир Ленин, Лев Троцкий и Адольф Гитлер рыдают на том свете со смеху.

Руководствуясь революционной целесообразностью, Троцкий бы расстрелял редактора «Правды», опубликовавшего накануне 7 ноября призыв собраться около Зимнего дворца всем желающим поучаствовать в штурме. Гитлер бы за вред делу «великой римской империи германской нации» приказал бы «грохнуть» редактора «Фолькишер Беобахтер», если бы тот напечатал объявление ко всем пироманьякам Германии принять участие в поджоге Рейхстага.

Не претендую на точность исторических аналогий. Но «революции» через объявления не делают.

Происшедшее в декабре обнажило политические обстоятельства в Украине, связанные с будущими президентскими выборами.

Во-первых, ясно, что ряд политиков, как и «общественных деятелей», не понимают и не принимают значения политической стабильности в Украине. Разве не получили иностранные инвесторы получили очередное подтверждение, что вкладывать деньги в Украину, как минимум, преждевременно? И кому не понятно, что для многих политическая нестабильность в Украине – среда реализации желаний, средство достижения власти?

И разве они осознают, что политнестабильность инерционна, не прекратится, как только они того пожелают?

Но скажем и о позитиве.

Состоялся ли «выпуск пара» общественного недовольства? Да, и это важно, ибо народ Украины при всех руководителях, начиная от Владимира Щербицкого, всегда властью недоволен.

Произошла ли «засветка» будущих предвыборных технологий? Да, это фальстарт, позволяющий оценить действия конкурентов, уточнить контрмеры.

А как в отношении ситуации внутри самой власти? Есть понимание, кто не выдержал накала политического напряжения, оказался «попутчиком», «прилипалой», перебежал, «сдался», отошел в сторону.

Говорю без всяких эмоций. В Партии регионов, как самой большой политической силы Юга и Востока Украины, неизбежно сосуществуют разные люди. Что удивительно, что часть из них не выдерживает испытания кризисом?

Нынешняя ситуация мобилизировала в боевое состояние, заставила вспомнить навыки 2004 года, всех, кто работал в те времена.

Но перейдем к условиям будущих выборов.

Безусловно, важнейшим из них является работа с избирателем. Как электоральным ядром Виктора Януковича на Юге и на Востоке нашей страны, так и более широким кругом граждан Украины.

Нет никакого сомнения, что власть будет делать то, что от нее ожидает ее избиратель: усиливать социальную составляющую общегосударственной политики. Это верно, необходимо и, безусловно, правильно. За Януковичем – реальные действия по снижению зависимости нашей страны от поставок энергоносителей, по диверсификации источников газа для экономики Украины.

Но предвыборная кампания – впереди. Что важно, первостепенно на нынешнем этапе?

Создание и укрепление ядра этой победы. Объединение политических и экономических элит вокруг Виктора Януковича.

Нечто похожее состоялось в 2009 и 2010- гг. вследствие понимания ключевыми людьми в политике и экономике Украины фиаско, бесперспективности «оранжевых». И стало залогом и победы Януковича, и признания этой победы.

И сейчас необходима такая «перезагрузка». Президент Украины, кстати, вчера анонсировал грядущие кадровые изменения.

Что могло бы произойти?

Да, мне самому кажется фантастическим, просто невероятным возвращение в лагерь политических союзников власти Петра Порошенко. Да, мне не нравится его нынешняя политическая линия – при том, что государство пробило путь его «кондитерке» на один из важнейших для «Рошена» рынков.

Но вспомним, что даже с ним в 2010-м был найден компромисс: три месяца после президентских выборов он возглавлял МИД.

Да, Сергей Тигипко в очередной раз поступил, как в 2004-м, что вызывает понятное отношение. Но и его присоединение ко властной команде желательно ради победы.

А вот совершенно необходимое условие: единение вокруг Януковича лидеров украинских финансово-промышленных групп – Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, всех, представляющих бизнес- и политическую элиту. Его смысл - как минимум в том, чтобы они не работали против. Понимаю, что труднее всего найти точки соприкосновения с Валерием Хорошковским. Но в мировой истории были прецеденты. Некоторые беглые на Запад российские олигархи перестали воевать с руководством своей бывшей страны.

Осознаю: моделируя единение вокруг Виктора Януковича руководителей украинских ФПГ, пишу о некоей ситуации, которой в реальности не будет. Невозможно избежать довольно распространенной украинской ситуации, когда есть олигарх, который поддерживает двух кандидатов в том случае, когда не может поддержать трех. Таких в 2009-2010 годов было двое.

Осуществляя перегруппировку сил накануне президентских выборов 2015, власть может исходить всего из двух концептуальных подходов.

Первый: ставка только на своих. Второй – ставка на максимально широкий круг.

Конечно, я за второй подход, ибо таков опыт. Вспомним окончание 2004 года, так называемый третий тур выборов. Тогда один из руководителей штаба Партии регионов сделал ставку только на «свой круг» - как политиков, так и избирателей. И проиграл.

Объединение всех является ключом к успеху в 2015 году, который станет смесью 1991 и 2004 годов одновременно. Безусловно, Президенту Украины необходим максимально широкий круг, или, если угодно, фронт поддержки, который обеспечит ему и победу в 2015 году, и ее публичное признание – внутри страны и за рубежом. Так было в 2010. Так должно быть и в 2015-м!

Исходя из этого, считаю, что сейчас самое неподходящее время, чтобы находить врагов во властной команде, назначать виновных за провалы, а тем более делить шкуру неубитого медведя.

Власть поступила совершенно правильно, не пойдя «евромайдану» ни на одну уступку, ни по каким отставкам. Ведь там любой компромисс считают признаком слабости и неоднократно заявляли, что не успокоятся ни на чем, кроме досрочных выборов. Нельзя уступать людям, считающим, что ультимативными требованиями они могут чего-то добиться.

Период накануне президентских выборов - время собирать всех, кого можно собрать. Определять мотивацию этих людей, распределять обязанности и ответственность за каждый участок работы.

Можно ли добиться такого необходимого всей стране единства вокруг Виктора Януковича?

Да, и таких объективных факторов тоже два. И они действительно объективны, ибо независимо от фактора борьбы за власть, разделяемы всеми участниками политического процесса.

Первый – заинтересованность широкого круга элит в поддержании в нашей стране на протяжении длительного периода времени политической стабильности. Ведь, воюя на разных сторонах, все они вместе неизбежно и крупно проиграют.

Второй – личные качества политика Виктора Януковича, тысячи раз доказавшего талант находить точки соприкосновения с представителями всех элит, соблюдать баланс интересов, искать и находить место для них на общеукраинской карте. Иначе говоря, тот компромисс, при котором выигрывают все, а в результате – и вся Украина.