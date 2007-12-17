Россия заявляет, что мазут из танкера «Волганефть-139» откачан

Первый вице-премьер-министр правительства России Сергей ИВАНОВ заявляет, что последствия экологической катастрофы в Азовском море ликвидированы.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на С.ИВАНОВА.

«Из танкера, который разломился во время шторма, весь мазут откачан. И ущерб природе больше не будет наноситься», - сказал С.ИВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, во время шторма 11 ноября в Керченском проливе разломился пополам танкер «Волганефть-139», из которого вылилось около 2 тыс. тонн мазута. Кроме этого судна, во время шторма пострадало еще более десятка судов.