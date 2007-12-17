В столкновении «Жигулей» и «Москвича» погибло четверо людей

В Херсонской области на автотрассе “Каховка – Армянск” вследствие столкновения автомобилей “ВАЗ 2107” и “Москвич-412” погибли 4 человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, среди погибших - 46-летний водитель “Москвича”, 46-летний и 20-летний пассажиры “ВАЗа”.

По пути в больницу умер двухлетний сын одного из погибших пассажиров “ВАЗа”.

Ведется расследование обстоятельств трагедии.