ГАИ предупреждает водителей об опасности

Госавтоинспекция пока не приводит статистику, но отмечает, что ДТП в этот понедельник в несколько раз больше, чем обычно.

В частности, в Киеве до сих пор частично заблокировано движение по проспекту Победы. На мостах через Днепр сильный гололед усложняет движение даже автомобилей с зимними шинами. И такая ситуация практически во всех регионах страны. ГАИ предупреждает об опасности и просит водителей быть сегодня особенно внимательными.

Синоптики отмечают, что нынешняя погода, от нуля до 5 градусов мороза, сохранится по меньшей мере до вторника. Поэтому гололед продержится практически на всех дорогах.

ICTV