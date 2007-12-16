В Азовском море нашли рыбаков, которые пропали 3 дня назад

Сегодня, 16 декабря, в 07.30 в Азовском море спасли трех рыбаков, жителей села Чкалово Приазовского района Запорожской области, которые 13 декабря вышли в Азовское море из села Новоконстантиновка на баркасе «Стрела» и не вернулись.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, поиск проводили 37 спасателей МЧС, пограничников, милиционеров и местных жителей, а также 10 единиц техники, в том числе 6 лодок.